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ИЗВЕСТИЯ iz

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Меры на весах: ЦБ сохранил ставку из-за снижения кредитов бизнесу в 1,5 раза

Меры на весах: ЦБ сохранил ставку из-за снижения кредитов бизнесу в 1,5 раза

Кредитование бизнеса в ноябре снизилось сразу в 1,5 раза, до 5,8 трлн рублей. Именно это стало причиной сохранения ключевой ставки 20 декабря — такое сокращение оказалось самым резким как минимум с 2019 года, выяснили «Известия».

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