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Sky News: Новая Зеландия признана лучшим местом для выживания в случае краха глобальной цивилизации

Sky News: Новая Зеландия признана лучшим местом для выживания в случае краха глобальной цивилизации

Новая Зеландия, Исландия, Великобритания, Ирландия и Австралия с наибольшей вероятностью переживут крах глобальной цивилизации, сообщает Sky News со ссылкой на исследование Института глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин.

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