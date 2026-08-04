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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о соперничестве с Синнером: «Вероятно, мы два самых стабильных теннисиста в этом сезоне»

Александр Зверев поделился мнением о соперничестве с Янником Синнером . Немец проиграл ему десять последних встреч, включая финал « Уимблдона » – Вы как-то переосмыслили финал «Уимблдона», прокручивали его снова в голове? – Нет.

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