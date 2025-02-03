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«Что мне дали русские?»: Отповедь казаха удивила многих в России

«Что мне дали русские?»: Отповедь казаха удивила многих в России

Русские правила Аслан Толегенов у себя на родине, в Казахстане, довольно популярный блогер.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Да, такие люди нужны и нам и Казахстану!  Умный казах! Добрый казах!
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5 час.
Жизнь Знаменская
Человек, который понимает свою ценность души и понимают дружбу и то что принесли Русские миру и человечеству достойно уважения, в этом казахе Аслане Толегеневе говорит сама Вселенная, так как для этого человека честь, достоинство, совесть и разум не пустой звук, умеет ценить то что ему дали Русские в дружбе, Вселенная и Господь Бог поистине оценить важность души личности этого казаха.
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5 час.
Вадим Кузнецов
А зачем ему переезжать в Россию? На мой взгляд, Аслан Толегенов - патриот Казахстана.
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4 час.
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