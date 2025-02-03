Жизнь Знаменская

Человек, который понимает свою ценность души и понимают дружбу и то что принесли Русские миру и человечеству достойно уважения, в этом казахе Аслане Толегеневе говорит сама Вселенная, так как для этого человека честь, достоинство, совесть и разум не пустой звук, умеет ценить то что ему дали Русские в дружбе, Вселенная и Господь Бог поистине оценить важность души личности этого казаха.