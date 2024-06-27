Поздняков о Париже-2024: «Присутствие олимпийской команды России не предусмотрено, поэтому вряд ли я буду смотреть»

«Я всегда с удовольствием смотрю соревнования, где выступают спортсмены из сборной России. К сожалению, на ближайших Играх присутствие олимпийской команды России не предусмотрено, поэтому вряд ли я буду смотреть», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.