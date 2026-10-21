Акции Netflix упали почти на 7% на старте торгов в США. В своем отчете стриминговый сервис сообщил о самых медленных темпах роста выручки за три года — и спрогнозировал, что в следующем квартале они замедлятся еще сильнее .
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