Храм в Отрадном собирает посылки по запросам бойцов

Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине объявил сбор продуктов, медикаментов и снаряжения для военнослужащих двух гвардейских мотострелковых полков, которые участвуют в боевых действиях на запорожском направлении.
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