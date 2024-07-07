Американец, побывав в России, сказал, что мы живем скудно. Чего, по его мнению, у нас нет

У нас "очень, очень скудное напыление" (чтобы это ни значило) и мы доедаем последнюю дырку от бублика. Какая ужасная весть посетила наш дом!Жена, зови детей!

АС

Александр Сысоев

Почему мы все время оглядываемся на иностранцев: как они скажут, что они подумают и т.п. Еще в студенческие годы на встрече с молодежью Генрих Боровик рассказал об американце, который рассуждал, что нельзя быть счастливым, если в семье только только один холодильник и нет морозильной камеры. Зомбированные янки все измеряют степенью материальной насыщенности жизни - например, счастливее на один золотой унитаз и два кондиционера. Идут они все нахер со своими представлении о благополучии.