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Американец, побывав в России, сказал, что мы живем скудно. Чего, по его мнению, у нас нет

Американец, побывав в России, сказал, что мы живем скудно. Чего, по его мнению, у нас нет

Русские живут настолько бедно, что не могут позволить себе даже базовых вещей.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
У нас &quot;очень, очень скудное напыление&quot; (чтобы это ни значило) и мы доедаем последнюю дырку от бублика. Какая ужасная весть посетила  наш дом!Жена, зови детей!
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АС
Александр Сысоев
Почему мы все время оглядываемся на иностранцев: как они скажут, что они подумают и т.п. Еще в студенческие годы на встрече с молодежью Генрих Боровик рассказал  об американце, который рассуждал, что нельзя быть счастливым, если в семье только только один холодильник и нет морозильной камеры.  Зомбированные янки все измеряют степенью материальной насыщенности жизни - например, счастливее на  один золотой унитаз и два кондиционера. Идут они все нахер со своими представлении о благополучии.
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