Депутат из Петербурга предложил запретить запуск салютов вблизи жилых домов, АЗС и медучреждений

С такой инициативой в Минстрой обратился Михаил Ветров В преддверии новогодних праздников депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров внес инициативу в Минстрой о разработке единых правил для запуска фейерверков в городах и крупных населенных пунктах.