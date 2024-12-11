Депутат из Петербурга предложил запретить запуск салютов вблизи жилых домов, АЗС и медучреждений

С такой инициативой в Минстрой обратился Михаил Ветров В преддверии новогодних праздников депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров внес инициативу в Минстрой о разработке единых правил для запуска фейерверков в городах и крупных населенных пунктах.
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