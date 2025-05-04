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Киев за ночь атаковал шесть регионов России: последствия ударов ВСУ

Киев за ночь атаковал шесть регионов России: последствия ударов ВСУ

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов.Запорожская область Молокозавод, расположенный в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, получил значительные повреждения в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

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