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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спронг, Окулов и Ливо – самые дорогие в Фэнтези КХЛ

На Спортсе’’ запущен Фэнтези чемпионата КХЛ , старт – в субботу, 5 сентября в 12:30 мск. Сразу 3 нападающий получили цену в 1900: Дэниэл Спронг («Автомобилист»), Константин Окулов и Джош Ливо (оба – «Авангард»).

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