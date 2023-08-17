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Кард Hardcore Boxing – кто дерется 26 августа, весь кард участников

Кард Hardcore Boxing – кто дерется 26 августа, весь кард участников

Вечером 26 августа на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В титульном событии состоится схватка между Лендрушем Акопяном и Тимуром Никулиным.

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