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Мировое обозрение

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Cruise вынужденно приостановила выпуск беспилотных такси Origin

Cruise вынужденно приостановила выпуск беспилотных такси Origin

В январе 2020 года компания Cruise продемонстрировала прототип беспилотного такси Origin, которое предназначалось для перевозки пассажиров в полностью автоматическом режиме и не предусматривало ни места для водителя, ни привычных органов управления.

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