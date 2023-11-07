Cruise вынужденно приостановила выпуск беспилотных такси Origin

В январе 2020 года компания Cruise продемонстрировала прототип беспилотного такси Origin, которое предназначалось для перевозки пассажиров в полностью автоматическом режиме и не предусматривало ни места для водителя, ни привычных органов управления.
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