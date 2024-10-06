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Брат Немцова из Литвы: Русские, сдавайтесь, иначе НАТО уничтожит и РФ, и россиян

Брат Немцова из Литвы: Русские, сдавайтесь, иначе НАТО уничтожит и РФ, и россиян

Политнавигатор Если НАТО открыто вступит в боевые действия за Украину, то «и камня на камне не останется от России и её жителей».

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