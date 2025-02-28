Аналитик — об уважении Трампа к Зеленскому: комплименты перед переговорами

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская объяснила в беседе с RT, почему президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме в преддверии встречи с Владимиром Зеленским, что поладит с ним и «уважает» его.