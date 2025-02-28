RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Как низко пали немцы, меняют одного дебила на другого! Как они собираются жить ,когда полетят русские ракеты?Мерц пообещал убе...
  • Vova Гарин
    Просрочка лизнула у трампаЗеленский после р...
  • Vova Гарин
    Просрочка получила пенделя!Опубликована полн...

Аналитик — об уважении Трампа к Зеленскому: комплименты перед переговорами

Аналитик — об уважении Трампа к Зеленскому: комплименты перед переговорами

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская объяснила в беседе с RT, почему президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме в преддверии встречи с Владимиром Зеленским, что поладит с ним и «уважает» его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Трампу в пиво что плеснули? За что жида-негодяя уважать?
Ответить
22 час.
Надежда Белугина
За выгоду, которую Зе уговаривает Трампа принять подарком от него лично. Всё отдаст за рукопожатие Великого триумфатора.
Ответить
19 час.
наверх