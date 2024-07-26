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Желанное! Вскрытие линии обороны без ключа, оперативное окружение ВСУ, важнейший опорник

Желанное! Вскрытие линии обороны без ключа, оперативное окружение ВСУ, важнейший опорник

Фронт противника продолжает разваливаться, констатирует обозреватель. Как и предсказывалось ранее, российские войска (15-ой гвардейской мотострелковой бригады) после того, как прорвали оборону формирований армии киевского режима в районе Прогресса и Волчьего, продолжили вбивать клин в оборону ВСУ вдоль железнодорожного полотна и на флангах.

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