Фронт противника продолжает разваливаться, констатирует обозреватель. Как и предсказывалось ранее, российские войска (15-ой гвардейской мотострелковой бригады) после того, как прорвали оборону формирований армии киевского режима в районе Прогресса и Волчьего, продолжили вбивать клин в оборону ВСУ вдоль железнодорожного полотна и на флангах.