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МОСИНФОРМ

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Москвич выиграл «бронзу» на международном турнире по борьбе во Владикавказе

Москвич выиграл «бронзу» на международном турнире по борьбе во Владикавказе

Бронзовым призером международных мужских соревнований по вольной борьбе «Кубок братьев Хадарцевых» стал Инал Чельдиев, представляющий московскую комплексную спортивную школу олимпийского резерва «Восток».

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