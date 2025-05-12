Политика как он...
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Политика как она есть

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В Киеве рассказали о тайных переговорах России и Украины

В Киеве рассказали о тайных переговорах России и Украины

Украина вела тайные переговоры с Российской Федерацией в 2022, 2023 и 2024 годах. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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