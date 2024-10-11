🇲🇩🇪🇺 Предвыборный визит главы Еврокомиссии в Молдавию и выделение крупнейшего пакета помощи Состоялся очередной визит высокопоставленного чиновника в Молдавию.
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🇲🇩🇪🇺 Предвыборный визит главы Еврокомиссии в Молдавию и выделение крупнейшего пакета помощи Состоялся очередной визит высокопоставленного чиновника в Молдавию.
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