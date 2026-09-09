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Царьград

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Житель Кулебак заплатит до 5 тысяч за поход в лес за ягодами

Житель Кулебак заплатит до 5 тысяч за поход в лес за ягодами

Житель Кулебакского округа заплатит штраф за то, что зашёл в лес во время действия ограничений. Мужчина собирался пособирать ягоды, но его появление в лесополосе оказалось зафиксировано фотоловушкой.

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