Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Вешаю шторы на карниз разными способами. Покажу 5 видов крепежа

Вешаю шторы на карниз разными способами. Покажу 5 видов крепежа

Всем привет! Шторы, тюль, портьеры занимают важное место при обустройстве дома. Хочется их не просто закрепить на крючки, а как-то красиво повесить.

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