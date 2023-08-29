Эрдоган приедет в Россию

Эрдоган приедет в РоссиюОжидаемые события.1. Турция после августовских торгов, была вынуждена согласиться на то, что следующие переговоры Путина и Эрдогана пройдут в России, а не в Турции, несмотря на то, что турки 2 месяца давали понять, что хотели бы, чтобы Путин в августе приехал в Турцию.