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Эрдоган приедет в Россию

Эрдоган приедет в Россию

Эрдоган приедет в РоссиюОжидаемые события.1. Турция после августовских торгов, была вынуждена согласиться на то, что следующие переговоры Путина и Эрдогана пройдут в России, а не в Турции, несмотря на то, что турки 2 месяца давали понять, что хотели бы, чтобы Путин в августе приехал в Турцию.

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Комментарии
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Tania Еременко
И что? Ну приедет и приедет - вся его сущность налицо.  Лично мне... его приезд абсолютно ни к чему.
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