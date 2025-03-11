Собянин заявил о 58 сбитых БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовала 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать столицу.
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