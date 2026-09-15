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За рулем

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В России изменились цены на крутой внедорожник нашей сборки: сколько он стоит?

В России изменились цены на крутой внедорожник нашей сборки: сколько он стоит?

Принадлежащая Changan марка Deepal в сентябре переписала ценники на гибридный внедорожник . Обе версии подорожали одинаково – на 90 тысяч рублей, то есть на 1,5-1,6%.

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