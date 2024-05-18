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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» не забивает в 5 из 6 последних игр в РПЛ. Следующий матч – с «Локомотивом»

«Локомотив» сыграет с «Факелом» в 29-м туре РПЛ. «Локомотив» – фаворит встречи за 1.87. На победу «Факела» предлагается коэффициент 4.

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