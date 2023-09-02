Методичка USAID для депутатов Верховной Рады колонии Запада Бандерастан

Коська

Ну, оно и понятно, автор абсолютно не знает украинский язык. Если он бы знал его, то не перевел бы слово "посiбник" как "руководство". Слово "посiбник", да будет ему известно, означает "ПОСОБИЕ", а все вместе получается - ПОСОБИЕ ДЛЯ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВР Украины К ИХ "ПЛОДОТВОРНОЙ" ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛАГО ДАЛЕКОЙ "ОТЧИЗНЫ", ПОД НАЗВАНИЕМ США!!!😉