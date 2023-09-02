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Методичка USAID для депутатов Верховной Рады колонии Запада Бандерастан

Методичка USAID для депутатов Верховной Рады колонии Запада Бандерастан

Руководство по деятельности народного депутата Украины, изданное Агентством США по международному развитию US Aid, публикует Мирослава Бердник (https://t.

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Комментарии
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Коська
Ну, оно и понятно, автор абсолютно не знает украинский язык. Если он бы знал его, то не перевел бы слово &quot;посiбник&quot; как &quot;руководство&quot;. Слово &quot;посiбник&quot;, да будет ему известно, означает &quot;ПОСОБИЕ&quot;, а все вместе получается - ПОСОБИЕ ДЛЯ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВР Украины К ИХ &quot;ПЛОДОТВОРНОЙ&quot; ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЛАГО ДАЛЕКОЙ &quot;ОТЧИЗНЫ&quot;, ПОД НАЗВАНИЕМ США!!!😉
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