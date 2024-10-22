Росимущество заявило о необходимости создания платформы публичной собственности

В России назрела необходимость создания единой платформы для управления публичной собственностью. С таким заявлением выступил заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов на Московском финансовом форуме, пишут "Известия".
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