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Газета.ру

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Росимущество заявило о необходимости создания платформы публичной собственности

Росимущество заявило о необходимости создания платформы публичной собственности

В России назрела необходимость создания единой платформы для управления публичной собственностью. С таким заявлением выступил заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов на Московском финансовом форуме, пишут "Известия".

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