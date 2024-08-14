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Царьград

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Ситуация на Крымском мосту 14 августа 2024: есть ли пробки на переправе?

Ситуация на Крымском мосту 14 августа 2024: есть ли пробки на переправе?

Рассказываем, затруднено ли движение на подъезде к Крымскому мосту утром 14 августа.Движение на Крымском мосту в первой половине 14 августа открыто для автомобилистов.

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