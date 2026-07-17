Мнение: «Федоров стал опасен для Зеленского», – Алексей Албу

Депутат Одесского областного совета VI созыва, экс-кандидат в мэры Одессы Алексей Албу в программе «Мнение» заявил, что решение об отставке премьер-министра Украины Михаила Федорова было принято Владимиром Зеленским из-за «страха перед ключевым конкурентом».
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