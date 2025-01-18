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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» и «Наполи» интересен Гарначо, однако клубы сомневаются в трансфере из-за характера вингера «МЮ»

Однако, согласно The Telegraph, клубы смущают поведение и характер аргентинца. Ранее капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш критиковал Гарначо за его отношение, а главный тренер Рубен Аморим не включил его в стартовый состав на дерби с «Манчестер Сити» в прошлом месяце.

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