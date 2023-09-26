Послание Валтасару?" Морвокзал и отель с весеушниками - в ноль. На стене дымящей гостиницы проступил мистический триколор.
"Варфоломеевская ночь" Одесский порт уже не существует
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СА
Сергей Андросов
А "Не по сеньке шапка.", А ," Под лежачий камень"? " Варфаламмеевская ночь" - в данном случае имя нарицательное- не надо путать божий дар с яичницей!
Ответить
2 час.
Daddy Bo
А, кстати, хорошо понимаете, какой такой "божий дар" предлагается не путать с яичницей? Вот, так, примерно...
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
Нужно брать Одессу..... И порт восстановим.
Ответить
32 мин.
Свежие комментарии