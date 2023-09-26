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"Варфоломеевская ночь" Одесский порт уже не существует

"Варфоломеевская ночь" Одесский порт уже не существует

Послание Валтасару?" Морвокзал и отель с весеушниками - в ноль. На стене дымящей гостиницы проступил мистический триколор.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
А &quot;Не по сеньке шапка.&quot;, А ,&quot; Под лежачий камень&quot;? &quot; Варфаламмеевская ночь&quot; - в данном случае имя нарицательное- не надо путать божий дар с яичницей!
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2 час.
Daddy Bo
А, кстати, хорошо понимаете, какой такой &quot;божий дар&quot; предлагается не путать с яичницей? Вот, так, примерно...
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1 час.
лл
лина любимцева
Нужно брать Одессу..... И порт восстановим.
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32 мин.

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