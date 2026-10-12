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Жители Турции стали массово выбирать для отпуска Россию вместо Европы

Жители Турции стали массово выбирать для отпуска Россию вместо Европы

Туристы из Турции стали все чаще выбирать для путешествий поездки по российским направлениям. Повышение такого спроса обусловлено трудностями с шенгеном.

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