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Аргументы и Факты

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Суд отправил блогера по делу об убийстве голубя под стражу

Суд отправил блогера по делу об убийстве голубя под стражу

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу Владислава Кайля, обвиняемого по делу об убийстве голубя. Мера пресечения будет действовать до конца сентября, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

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