Суд отправил блогера по делу об убийстве голубя под стражу

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу Владислава Кайля, обвиняемого по делу об убийстве голубя. Мера пресечения будет действовать до конца сентября, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии