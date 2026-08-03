«Да что они себе позволяют в нашем Оренбурге!»: мусульманка призвала «сестёр» наказывать россиян за неуважение к исламу и мигрантам

САША ЛЕПАЕВ

пока народ не выгонит этих тварей сам. правительство ничего не будет предпринимать потому что он давно продало вас. они приехали и живут на халяву на все готовое не вложив ни копейки в нашу экономику. а ее рушат. и из за них народ подвергают геноциду. а почему геноциду а ну проживи на 20 тысяч месяц. после уплаты налогов и покупки лекарств. а если носки или шлепанцы купишь голодным придётся месяц ходить. это не жалуюсь это действительно что в стране творится. а цены с каждым днем растут. и что остается пенсионеру делать брать вилы а скоро это придётся на самом деле их брать.