Очередная блогерша-мусульманка опубликовала в запрещённой социальной сети видеоролик, в котором призывает жаловаться в центр «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России — прим.
«Да что они себе позволяют в нашем Оренбурге!»: мусульманка призвала «сестёр» наказывать россиян за неуважение к исламу и мигрантам
Комментарии
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Владислав Владислав
Мигранты охамели!
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1 м.
НЗ
Нина Зимина
Гнать тварей из страны и чем скорее, тем лучше. Совсем оборзели сволочи
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1 м.
САША ЛЕПАЕВ
пока народ не выгонит этих тварей сам. правительство ничего не будет предпринимать потому что он давно продало вас. они приехали и живут на халяву на все готовое не вложив ни копейки в нашу экономику. а ее рушат. и из за них народ подвергают геноциду. а почему геноциду а ну проживи на 20 тысяч месяц. после уплаты налогов и покупки лекарств. а если носки или шлепанцы купишь голодным придётся месяц ходить. это не жалуюсь это действительно что в стране творится. а цены с каждым днем растут. и что остается пенсионеру делать брать вилы а скоро это придётся на самом деле их брать.
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1 м.
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