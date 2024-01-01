Собянин: Городские службы организовали безаварийную работу в новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе городских служб в новогоднюю ночь.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "специалисты городских служб в новогоднюю ночь организовали безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения".
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