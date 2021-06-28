ООО "Вилка’м" предлагает в Приморье услуги по изготовлению агитационных материалов

ООО "Вилка’м" извещает о том, что намерено предоставлять платные услуги по изготовлению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах 19 сентября 2021 года депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ нового созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, повторных выборах депутата муниципального комитета Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 3, повторных выборах депутата муниципального комитета Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района, повторных выборах депутата муниципального комитета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района, повторных и дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 1, повторных выборах депутата муниципального комитета Краснояровского сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 1 Пожарский муниципальный район, дополнительных выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа, повторных выборах депутата муниципального комитета Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2, которые пройдут 22 августа 2021 года, по следующим расценкам: Расценки: формат цвет бумага тираж Цена за тираж Газеты газетная 4 А3 1+1 -1000 9000 2000 14000 5000+ 30000 4 А3 2+1 -1000 12000 2000 14000 3000+ 18000 4 А3 4+1 -1000 24000 2000 28000 3000+ 30000 Плакаты Глянцевая 80 г/м А2 4+0 -200 9000 500 14000 1000+ 18000 А3 4+0 -200 7000 500 14000 1000+ 16000 А4 4+0 -200 4400 500 10000 1000+ 12000 Листовки, буклеты, брошюры Глянцевая 115 г/м.