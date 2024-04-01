Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание

Челябинский аэропорт имени Курчатова перешел на летнее расписание. Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе аэропорта, самыми востребованными остаются линии Челябинск – Москва и Челябинск – Санкт-Петербург.
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