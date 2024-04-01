РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    а к необьективным судьям какие бы то ни было санкции будут применены или опять все останется как есть и судейский бес...Дело о нападении ...
  • Olga Chuhutina
    Дура а еще профессор.Профессор УрФУ, к...
  • Андрей Алферов
    Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет...В результате обст...

Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание

Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание

Челябинский аэропорт имени Курчатова перешел на летнее расписание. Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе аэропорта, самыми востребованными остаются линии Челябинск – Москва и Челябинск – Санкт-Петербург.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх