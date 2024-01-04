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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Халибертон, Джейлен Джонсон и Алек Беркс – в десятке лучших моментов 3 января

Тайриз Халибертон, Джейлен Джонсон и Алек Беркс – в десятке лучших моментов 3 января

Передача Тайриза Халибертона («Индиана»), данк Джейлена Джонсона («Атланта») через Чета Холмгрена («Оклахома») и трехочковый Алека Беркса («Детройт») под сирену возглавили Топ-10 дня.

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