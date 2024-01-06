МО РФ: ВСУ потеряли более 190 военных и танк на Донецком направлении

Подразделение "Южной" группировки войск российской армии отразило две контратаки ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики.