Сотрудница французского отделения Красного Креста опубликовала памятку для украинских беженцев. Поскольку она довольно длинная публикуем только самые показательные отрывки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как говорить с же...
- Как говорить с же...
- Размышлизмы от Ши...
Не поймут.
Вот тебе и сказки про сытую Европу с "европейскими ценностями", которые и не снились Россиянам. И что все Россияне спят и видят как бы побыстрее переехать в Европу!