Эксперт СФУ объяснил плохое качество асфальта в Красноярске

Каждую весну мы наблюдаем, как вместе со снегом с улиц сходит дорожное покрытие. Мы попросили объяснить это чудо природы кандидата технических наук, доцента СФУ, заведующего кафедрой автомобильных дорог и городских сооружений Вадима Вячеславовича Серватинского.
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