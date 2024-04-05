Эксперт СФУ объяснил плохое качество асфальта в Красноярске

Каждую весну мы наблюдаем, как вместе со снегом с улиц сходит дорожное покрытие. Мы попросили объяснить это чудо природы кандидата технических наук, доцента СФУ, заведующего кафедрой автомобильных дорог и городских сооружений Вадима Вячеславовича Серватинского.