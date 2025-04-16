Мюнхен (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Альтмайером, Шелтон – с ван де Зандшульпом

Сетка турнира здесь. BMW Open Мюнхен, Германия 14 – 20 апреля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 500 000 евро Открытые корты, грунт Второй круг Лучано Дардери (Италия) Миомир Кецманович (Сербия) Дата проведения 16 апреля, 12.
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