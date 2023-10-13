Лечение горла народными способами: коньяк, редька, мед и восточные хитрости

— Сколько лечиться этим вашим лекарством? — Неделя нужна. — А ежели в аптеке его не будет, то долго ль проболею? — Ну... Дней семь, наверно...

Елена Вел

Редькой с медом всегда меня бабушка лечила в детстве. Вкус - замечательный. Я прям ждала, когда же сок появится. Даже уговаривать не надо было пить. И все остальные рецепты тоже замечательные и помогают. Проверено (Кроме того, где коньяк)