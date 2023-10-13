Ни одна осень и зима не обходится без легкой (если повезет) простуды. Саднящее горло, хриплый голос, вечный шарф вокруг шеи и теплый чай, который уже начинает вызывать раздражение.
Лечение горла народными способами: коньяк, редька, мед и восточные хитрости
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Александр Лесков
— Сколько лечиться этим вашим лекарством? — Неделя нужна. — А ежели в аптеке его не будет, то долго ль проболею? — Ну... Дней семь, наверно...
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19 час.
Елена Вел
Редькой с медом всегда меня бабушка лечила в детстве. Вкус - замечательный. Я прям ждала, когда же сок появится. Даже уговаривать не надо было пить. И все остальные рецепты тоже замечательные и помогают. Проверено (Кроме того, где коньяк)
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3 час.
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