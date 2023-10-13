Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Вел
    Редькой с медом всегда меня бабушка лечила в детстве. Вкус - замечательный.  Я прям ждала, когда же сок появится. Даж...Лечение горла нар...
  • Анатолий Ишимбаев
    Однако есть два тела-физическое и астральное. На том и религии основаны!Загробная жизнь: ...
  • Модест
    Говно статья, какая-то сука обосранная писала.Секретные техноло...

Лечение горла народными способами: коньяк, редька, мед и восточные хитрости

Лечение горла народными способами: коньяк, редька, мед и восточные хитрости

Ни одна осень и зима не обходится без легкой (если повезет) простуды. Саднящее горло, хриплый голос, вечный шарф вокруг шеи и теплый чай, который уже начинает вызывать раздражение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лесков
— Сколько лечиться этим вашим лекарством? — Неделя нужна. — А  ежели в  аптеке его  не будет, то долго ль проболею? —  Ну... Дней  семь, наверно...
Ответить
19 час.
Елена Вел
Редькой с медом всегда меня бабушка лечила в детстве. Вкус - замечательный.  Я прям ждала, когда же сок появится. Даже уговаривать не надо было пить. И все остальные рецепты тоже замечательные и помогают. Проверено (Кроме того, где коньяк)
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх