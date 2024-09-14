30 минут геймплея Little Nightmares 3 В сети появился новый видеоролик, демонстрирующ...

30 минут геймплея Little Nightmares 3В сети появился новый видеоролик, демонстрирующий 30 минут игрового процесса из демо-превью предстоящей приключенческого атмосферного кооперативного хоррора Little Nightmares 3, новой игры, разрабатываемой на Unreal Engine 5 компанией Supermassive Games.
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