После чистки в Минобороны на фронт пошли новинки ВПК: Куда делись выставочные танки и самолёты

Александр Макеев

А было красиво: применением ЭМИ (электромагнитных импульсов) огромной мощности по вражеской электронике и электроэнергетике! Красиво было бы уронить в воды Чёрного моря и на землю вражеские пилотируемые и непилотируемые летательные аппараты и выжечь электронику на вражеских спутниках, не допустив подобное у себя. О своей электронике и электроэнергетике не забывать. Позаботиться о защите от вражеской ЭМИ! Ведь мало нанести колоссальный урон врагам, надо ещё не допустить такого урона у себя!