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Добрый Мир

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После чистки в Минобороны на фронт пошли новинки ВПК: Куда делись выставочные танки и самолёты

После чистки в Минобороны на фронт пошли новинки ВПК: Куда делись выставочные танки и самолёты

Коллаж Царьграда До начала спецоперации нам ежегодно показывались умопомрачительные новинки ВПК, танки Т-14 на базе "Арматы", истребители Су-57, обещали противоспутниковые лазеры и "оружие на новых физических принципах".

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Комментарии
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Александр Макеев
А было красиво: применением ЭМИ (электромагнитных импульсов) огромной мощности по вражеской  электронике и электроэнергетике! Красиво было бы уронить в воды Чёрного моря и  на землю вражеские пилотируемые и непилотируемые летательные аппараты и выжечь электронику на вражеских спутниках, не допустив подобное у себя. О своей электронике и электроэнергетике не забывать. Позаботиться о защите от вражеской ЭМИ! Ведь мало нанести колоссальный урон врагам, надо ещё не допустить такого урона у себя!
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15 час.
E
Ed
&quot;Ситуация усугубляется многолетними системными просчётами в строительстве Вооружённых сил и коррумпированностью части военного руководства, что подтверждается недавними арестами ряда генералов.&quot; - Какой сложный синоним слова понтажеры
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13 час.

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