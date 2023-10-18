«И эти люди учат жить весь мир!»

Западные политики погрязли в отвратительных скандалах Андрей Соколов Неожиданными последствиями обернулся недавний скандал в канадском парламенте, который бурными овациями приветствовал 98-летнего украинского нациста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС «Галичина».
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