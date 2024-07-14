И с новым президентом Иран не ждёт разворота на Запад

Нейтральный реформатор По сути сенсационную победу на выборах президента Ирана одержал 69-летний Масуд Пезешкиан – бывший депутат меджлиса, профессиональный кардиохирург, занимавший некоторое время пост министра здравоохранения.
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