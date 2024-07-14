БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Иванович Назаров
    Господа ! Так эти военкоры в военкоматах выдают генеральские военные билеты по Указанию с сверху диверсантам !!! И ко...​​"А он не за вас...
  • Ольга Кожемякина
    Ложка дегтя портит бочку меда. Такие продажные чинуши - далеко не весь народ России. А мрази были всегда, во все врем...​​"А он не за вас...
  • Юрий Золотарев
    При(е)балтике при нынешнем раскладе (и ИХ поведении!) всяко в будущем - П----Ц!! Вот они и ссут ПЕРВЫМИ! Прибалто-бан...Орбан сделал мрач...

И с новым президентом Иран не ждёт разворота на Запад

И с новым президентом Иран не ждёт разворота на Запад

Нейтральный реформатор По сути сенсационную победу на выборах президента Ирана одержал 69-летний Масуд Пезешкиан – бывший депутат меджлиса, профессиональный кардиохирург, занимавший некоторое время пост министра здравоохранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх