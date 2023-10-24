Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 24 октября

В 2022 году уровень внедрения российского общесистемного и прикладного софта достиг 50%. Это следует из проекта актуализированной дорожной карты развития "Нового общесистемного и прикладного программного обеспечения", который Минцифры разработало в середине октября.
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