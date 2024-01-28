Петров день 29 января: традиции, обряды и верования Елена ГалицкаяСкоро наступит 29 января, и с ним приходит церковный праздник апостола Петра, также известного как Петров день или Поклонение честным веригам.
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