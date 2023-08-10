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У футболиста «Локомотива» Баринова родился сын

У футболиста «Локомотива» Баринова родился сын

В семье футболиста «Локомотива» родился сын. «Добро пожаловать, Иван Дмитриевич Баринов! Вчера наш капитан и его супруга стали родителями.

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